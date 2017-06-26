В Пакистане число жертв при возгорании бензовоза превысило 150 человек

2017-06-26 00:43 | www.trend.az | 4

Число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистана увеличилось до 152 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV со ссылкой на власти.

По его данным, более 110 человек пострадали в результате инцидента, они были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось о 148 погибших.

Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.