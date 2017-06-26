В Колумбии затонуло судно с туристами, есть погибшие и пропавшие без вести - ОБНОВЛЕНО

2017-06-26 02:34 | www.apa.az | 4

По меньшей мере, три человека погибли после того, как судно со 150 туристами затонуло на северо-западе Колумбии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, глава больницы города Гуатапе сообщил, что три человека погибли, 30 числятся пропавшими без вести.

Те, кому удалось спастись, сообщили, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.

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Судно , на которой находились порядка 150 туристов, затонула в Колумбии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе страны. В место происшествия направляется вертолет. Начата спасательная операция с участием военных.