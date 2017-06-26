Житель Дашкесана получил ножевое ранение

2017-06-26 03:40 | www.apa.az | 4

В Дашкесанском районе зафиксирован факт нанесения ножевого ранения.

Как передает западное бюро АПА, Акпер Исмайлов (1991 г.р.) с колото-резаными ранами в области груди был доставлен в больницу Скорой помощи Гянджи.

Пострадавший прооперирован. Его состояние оценивается как средне тяжелое. По словам А.Исмайлова, он по неосторожности наткнулся на ножницы. Между тем, врачи предполагают, что 26 летнему парню было нанесено ножевое ранение.

По факту Дашкесанским РУП ведется расследование.