В Монголии пройдут президентские выборы

2017-06-26 03:15 | www.trend.az | 4

Президентские выборы пройдут в Монголии в понедельник, граждане страны всеобщим прямым голосованием изберут пятого главу республики, передает РИА Новости.



Президентские выборы проходят в Монголии в седьмой раз, в них участвуют три кандидата от крупнейших политических партий, входящих в парламент. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж, представляющий Демократическую партию (ДП), пробыл на посту два срока и, согласно законодательству страны, не имеет права баллотироваться в третий раз.

В случае, если новый глава республики будет избран в первом туре голосования, церемония инаугурации состоится уже 10 июля, после чего президент приступит к исполнению своих обязанностей.

Монголия, благодаря своему географическому положению и природным ресурсам постепенно становится важным игроком в регионе, поэтому нынешние выборы в значительной степени повлияют на то, по какому пути будет двигаться современная Монголия в ближайшие четыре года.