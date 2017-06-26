Tartışma kanlı bitti: 2 ölü

2017-06-26 00:55 | www.trend.az | 1

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre Denizhan Mahallesindeki Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Kahraman K. (70) ile İsmet Yıldız (60) ve Salih Çetinkaya (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kahraman K, panelvan içerisindeki Yıldız ve Çetinkaya'ya tabancayla ateş etti. Çetinkaya araç içerisinde, Yıldız ise kaldırım üzerinde hayatını kaybetti.



Şüpheli Kahraman K. koşarak, bölgeden uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Bir büfenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının bilgisine başvuran ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Maktullerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şüpheli Kahraman K'nin, yaklaşık 15 yıl önce bir köy muhtarını silahla yaraladığı ve 8 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet