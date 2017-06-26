В Аргентине более 10 человек погибли в ДТП между автобусом и грузовиком

2017-06-26 04:45 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 12 человек погибли, 20 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с небольшим грузовиком на западе Аргентины, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По его данным, ДТП произошло в провинции Мендоса неподалеку от города Сан-Рафаэль в воскресенье. Большинство жертв, по данным газеты La Nacion, - танцоры из танцевальной группы Буэнос-Айреса, отмечает агентство.

Пострадавшие были доставлены в больницу.