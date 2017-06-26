В Пакистане число жертв при возгорании бензовоза достигло 152

2017-06-26 05:37 | www.apa.az | 3

Число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистана увеличилось до 152 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, более 110 человек пострадали в результате инцидента, они были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось о 148 погибших.

Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.