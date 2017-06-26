В США поймали заключенного спустя 32 года после побега

2017-06-26 06:21 | www.trend.az | 3

Власти штата Арканзас на юге США сообщили о поимке заключенного, находившегося в бегах 32 года, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.



Правоохранителям удалось задержать 60-летнего Стивена Дишмана у него дома в городе Спрингдейл. Дишман в мае 1985 года совершил побег из тюрьмы, где отбывал срок за кражу.

Дишман был приговорен в декабре 1984 года к семи годам лишения свободы, но уже в 1987 году у него была бы возможность для условного освобождения из тюрьмы, отмечает телеканал.