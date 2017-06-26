Турция соболезнует в связи с трагедией в Пенджабе

2017-06-26 07:14 | www.trend.az | 4

МИД Турции выразил соболезнования пакистанскому народу в связи с трагическими последствиями пожара на нефтяном танкере в пакистанской провинции Пенджаб, в результате чего погибли 148 человек, передает Анадолу.

«Анкара с глубоким сожалением восприняла известие о гибели более сотни людей недалеко от города Бахавалпур. Турция выражает глубокие соболезнования дружественному и братскому пакистанскому народу и правительству, а также семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в провинции Пенджаб на севере-востоке Пакистана в результате пожара на танкере, возникшего после аварии, погибли 148 человек и десятки получили ранения. Есть опасения, что число жертв может возрасти из-за тяжести полученных ожогов.