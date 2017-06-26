Пожары за сутки охватили свыше 7 тысяч гектаров леса на Дальнем Востоке

2017-06-26 07:25 | www.apa.az | 4

Лесные службы в минувшие сутки боролись с 59 лесными пожарами в регионах Дальнего Востока, огнем было пройдено свыше 7 тыс. га территории.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», самые сильные пожары были зарегистрированы в Якутии, на территории региона за сутки выгорело порядка 6,4 тыс. га леса. Возгорания также отмечались в Амурской и Магаданской областях, в Хабаровском крае и на Чукотке, говорится в сообщении.

К борьбе с огнем в регионах за сутки привлекалось 595 человек, было задействовано 75 единиц наземной техники и пять воздушных судов. К утру понедельника было потушено 15 пожаров, продолжают гореть еще 26 очагов в Якутии, 11 в Приамурье.