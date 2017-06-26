Şanlıurfa'da FETO üyesi 12 asker tutuklandı
2017-06-26 07:18 | www.trend.az | 0
Şanlıurfa'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 12 asker tutuklandı.
FETÖ terör örgütü yapılnmasına yönelik Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından askerlere operasyon yapan ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 8 teğmen 3 üstteğmen ve 1 astsubay gözaltına alındı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 12 kişi ‘terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Şanlıurfa kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak:Haber7