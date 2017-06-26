Вооруженные Силы Азербайджана – 99

2017-06-26 09:00 | www.oxu.az | 3

Исполняется 99 лет со дня создания Вооруженных Сил Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, решением правительства Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года была создана первая воинская часть – отдельный корпус. Затем был подписан указ о призыве в армию.

1 августа того же года было создано Военное министерство. Хосров бек Султанов был назначен министром. 25 декабря 1918 года же профессиональный военнослужащий, бывший генерал, прошедший доблестный путь в царской армии, Самед бек Мехмандаров был назначен министром, генерал-лейтенант Алиага Шихлинский - заместителем министра, Габиб бек Салимов - начальником Генерального Штаба.

За короткий срок была сформирована армия численностью 30 тысяч штыков. 15 сентября 1918 года Национальная армия вместе с Кавказской исламской армией Османской Империи освободила Баку от армяно-большевистской оккупации, и 17 сентября правительство Азербайджана переехало из Гянджи в Баку.

Все эти успехи были достигнуты благодаря стараниям руководивших армией офицеров высокого ранга - Ибрагима аги Усубова, Хамида Гайтабаши, Казыма Гаджара, Джавад бека Шихлинского, Габиб бека Салимова и других. После оккупации Азербайджана со стороны большевистской России в апреле 1920 года и свержения Демократической Республики, Национальная Армия была упразднена. 15 из 21 генерала Армии были расстреляны большевиками, большинство командиров подверглись репрессиям, после чего также были расстреляны.

Спустя 71 год после восстановления государственной независимости, 5 сентября 1991 года было создано Министерство обороны. Генерал-лейтенант Валех Баршадлы был назначен министром. 9 октября того же года Верховный Совет Азербайджана принял закон «О создании Вооруженных Сил». Поэтому до 1998 года именно день 9 октября отмечался как День создания азербайджанской армии. 9 октября 1992 года под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, президента Абульфаза Эльчибея на площади «Азадлыг» в Баку был проведен первый в Азербайджане военный парад.

Указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года день создания правительством АДР - 26 июня первой воинской части отмечается каждый год как день Вооруженных Сил Азербайджана. 26 июня 2008 года под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, президента Ильхама Алиева состоялся второй, 26 июня 2011 года - третий, 26 июня 2013 года - четвертый в истории Азербайджана военный парад.

С.Б.

