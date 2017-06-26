Председатель УМК: «Некоторые государства вмешиваются в наши внутренние дела, хотят посеять религиозную рознь»

2017-06-26 10:32 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом после праздничного намаза по случаю священного праздника Рамазан в мечети «Аждарбей» сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК сказал, что сегодня в Азербайджане есть единство: «Мы совершили совместный намаз без разделения на течения. Это политика нашего государства. Некоторые государства вмешиваются в наши внутренние дела, есть те, которые хотят посеять религиозную рознь в стране. ИншаАллах мы не допустим этого. Потому что Азербайджан – толерантное государство. В нашем государстве созданы все условия для верующих. Очень рад, что в стране, в которой в советский период было 17 мечетей, сегодня функционирует более двух тысяч мечетей. Отрадно, что в месяц Рамазан на оккупированных от армянской оккупации землях впервые прозвучал азан. Построение в мечети Джоджуг Марджанлы прекрасной мечети дает нам надежду на то, что наши земли будут освобождены из-под оккупации в скором времени».

Председатель УМК сказал, что в Азербайджане ко всем религиям проявляется одинаковое отношение: «Недавно была оказана финансовая помощь мусульманам, христианам и иудеям. Это политика главы азербайджанского государства, которая приносит свои плоды».

Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан: «Пусть Аллах еще больше объединить нас, пусть наше государство и армия будут еще сильнее».