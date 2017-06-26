В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

2017-06-26 09:15 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как передает Oxu.Az, cвященный месяц Рамазан определен для мусульман во втором году хиджры (622 год). Месяц Рамазан приучает людей любить принципы Аллаха, дает им возможность проявлять свои волевые качества, терпимость, быть бдительными, добросовестными. В этот месяц мусульмане соблюдают пост - оруджлуг.

История оруджлуга начинается со второго года хиджры, когда в городе Медина пророк Мухаммед установил для мусульман месяц Рамазан. Именно в одну из последних 10 ночей месяца Рамазан Аллах подарил мусульманам Коран.

Говорится, что случилось это событие в ночь с 23-го на 24-е, или же в ночь с 26-го на 27-е. Эта ночь именуется «лайлат ал-Кадр» - сильная и могущественная ночь. В Коране об этой ночи говорится следующее: «Мы в эту ночь действительно подарили силу, могущество, эта ночь сильнее тысячи месяцев, ангелы спустились на землю, и ждут приказа Аллаха, в эту ночь до рассвета мир».

С 1993 года праздник Рамазан отмечается в Азербайджане на государственном уровне. Рамазан байрамы отмечается два дня.

Согласно решению Кабинета министров от 25 ноября 2016 года о «Праздниках Новруз, Рамазан и Гурбан в 2017 году» 26 и 27 июня в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.

С.Б.

