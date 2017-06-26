В Колумбии затонуло судно с туристами, есть жертвы – ВИДЕО

2017-06-26 09:23 | www.oxu.az | 2

Прогулочное судно со 150 туристами на борту затонуло на водохранилище Пеноль, расположенном в северо-западной части Колумбии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Sun, инцидент произошел в воскресенье, 25 июня.

Сообщается о девяти погибших. Пропавшими без вести числятся около 28 человек.

Выжившие в результате произошедшего утверждают, что причиной кораблекрушения стало то, что судно оказалось перегружено. При этом ни у кого из находившегося на борту не было спасательных жилетов.

С.Б.

