Азербайджан начинает продажу велосипедов местного производства

2017-06-26 09:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания ISMA Bikes с июля начнет продажу велосипедов собственного производства, сказал в четверг Trend генеральный директор компании Эльчин Гахраманов.

По его словам, продажи начнутся после презентации велосипедов компании, которая состоится шестого июля.

ISMA Bikes, входящая в состав группы компаний Synergy Group, является первым производителем велосипедов в Азербайджане. Завод построен на территории села Дияллы, расположенного в шести километрах от города Исмаиллы.

"У нас будет достаточно широкий ассортимент продукции – мы планируем представить рынку 40 различных моделей велосипедов, в том числе детские, городские и горные велосипеды. Мы думаем собрать в этом году около 5-10 тысяч велосипедов, а в следующем году выйти на уровень в 30 тысяч велосипедов", - отметил Гахраманов.

Что касается стоимости велосипедов, то, по словам собеседника агентства, она будет варьироваться от 70 до 2,5 тысяч манатов. При этом, Гахраманов добавил, что несмотря на большой заинтересованность в сотрудничестве со стороны других компаний, продажа велосипедов будет осуществляться посредством собственного магазина ISMA Bikes на территории велотрека, расположенного недалеко от станции метро "20 января".

Производство велосипедов для Азербайджана является новой сферой, и чтобы помочь местному производителю правительство республики с 22 июля 2017 года освободила импорт их запасных частей от уплаты таможенной пошлины.

Комментируя это решение, Гахраманов отметил, что такая помощь была необходима для успешной конкуренции на внутреннем рынке и для выхода на рынки других стран.

"В настоящее время мы импортируем детали для велосипедов из нескольких стран - Тайваня, Малайзии, Японии, Турции и Болгарии. В мире многие предприятия закупают запасные части у специализированных компаний, таких как Shimano, а не производят их внутри страны. Так поступаем и мы, оснащая наши велосипеды качественными деталями. Хотя мы и планируем уже в следующем году выйти на прибыль, для нас главным фактором является качество нашей продукции, а не прибыль, которую мы сможем получить", - сказал гендиректор компании.

Говоря о будущих планах, Гахраманов отметил, что компания планирует наладить сотрудничество с различными субъектами рынка, например, поставлять велосипеды приморскому бульвару в Баку, где действует их прокат.

"На данном этапе мы планируем продавать наши велосипеды только внутри страны. Мы хотим посмотреть, какой будет реакция клиентов, какие модели велосипедов будут пользоваться наибольшим спросом, а уже затем, исходя из этого, будем строить нашу дальнейшую стратегию", - сказал собеседник агентства.

(Автор: Азад Гасанли)

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