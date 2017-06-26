Eвропейский инвестбанк оценивает возможности финансирования TAP и TANAP

2017-06-26 09:00 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в настоящее время оценивает возможности финансирования проектов строительства Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, являющихся частями проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, сказал в среду Trend источник в ЕИБ.

"В процессе рассмотрения возможности предоставления средств на эти проекты, банк внимательно изучит все соответствующие вопросы в рамках процедур "due diligence" (ряд мероприятий по формированию объективного представления об объекте инвестирования)", - сказал источник.

Источник отметил, что ЕИБ применяет самые высокие стандарты во время технической, экономической, финансовой, экологической и социальной оценки всех финансируемых проектов. Банк также оценивает уровень совместимости этих проектов с законами ЕС и национальными законами, а также экологическими и социальными стандартами ЕИБ.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк выделит один миллиард евро для финансирования доли турецкой компании BOTAS в проекте TANAP.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

ЕИБ является единственным банком, принадлежащим странам Европейского союза и представляющим их интересы. Он тесно сотрудничает с другими институтами ЕС для реализации политики ЕС. Более 90 процентов деятельности ЕИБ сосредоточено в Европе.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn