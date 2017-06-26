ГЭЦ: За нарушение правил 16 человек были удалены с экзаменов

2017-06-26 10:57 | www.apa.az | 2

На проведенных 23 июня выпускных экзаменах 16 человек были удалены за нарушение правил.

Как сообщает АПА, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел 23 июня централизованные выпускные экзамены для учащихся в 9 и 11 классах средних общеобразовательных учреждений Ходжавенда, Гянджи, Дашкесана, Гейгеля, Самуха, Хызы, Мингячевира, Нафталана, Геранбоя, Шеки, Огуза, Агджабеди, Гейчая, Уджаря, Агдашя, Исмаиллы, Имишли, Физули, Бейлагана, Сабирабада, Саатлы, Лянкярана, Астары, Лерика, Масаллы, Хачмаза, Шабрана и Сиязана.

Из зарегистрированных 31715 учащихся 9 класса на экзамене не приняли участие 348 человек. 2 человека были удалены с экзамена за нарушение правил.

Из зарегистрированных 25373 учащихся 11 класса на экзамене не приняли участие 924 человек. 14 человека были удалены с экзамена за нарушение правил.

Для рассмотрения обращений учащихся в связи с выпускными экзаменами в Баку и регионах создана Апелляционная комиссия. Учащийся или абитуриент может 29-30 июня 2017 года с 10:00 до 17:00 лично обратиться в Апелляционную комиссию, представив копию и оригинал удостоверения личности. Апелляционные комиссии будут действовать в здании Бакинского университета «Азия» (г. Баку, Насиминский район, ул. А.Саламзаде, 28), в региональном отделении ГЭЦ в Нахчыванской Автономной Республике (г. Нахчыван, ул. Низами, 10), в региональном отделении ГЭЦ в Гяндже (г. Гянджа, площадь Г.Алиева, административное здание), в региональном отделении ГЭЦ в Лянкяране (г. Лянкяран, аллея А.Асланова, 52), в региональном отделении ГЭЦ в Хачмазе (г. Хачмаз, ул. М.А.Расулзаде, 7б), в региональном отделении ГЭЦ в Шеки (г. Шеки, проспект М.Расулзаде, 182), в региональном отделении ГЭЦ в Ширване (г. Ширван, ул. М.Расулзаде, 19), в региональном отделении ГЭЦ в Гейчае (г. Гейчай, ул. Рауфа Исаева, 43), в региональном отделении ГЭЦ в Барде (г. Барда, проспект Г.Алиева, 100).