В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз
2017-06-26 10:06 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Рамазан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз.
Сегодня мусульмане мира отмечают праздник Рамазан. По случаю завершения месяца Рамазан, начиная с 09:00 часов, во всех мечетях в Азербайджане был совершен праздничный намаз.
Сотни тысяч людей совершили намаз, молясь о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, освобождении земель от вражеской оккупации, за скорейшее урегулирование нагорно-карабахской проблемы.
В намазе, совершаемом в мечети Тезе Пир в Баку, участвовал председатель управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.
Праздник Рамазан в Азербайджане отмечается 26-27 июня.
(Автор: Эльчин Мехдиев)