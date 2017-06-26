В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз

2017-06-26 10:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Рамазан во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз.

Сегодня мусульмане мира отмечают праздник Рамазан. По случаю завершения месяца Рамазан, начиная с 09:00 часов, во всех мечетях в Азербайджане был совершен праздничный намаз.

Сотни тысяч людей совершили намаз, молясь о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, освобождении земель от вражеской оккупации, за скорейшее урегулирование нагорно-карабахской проблемы.

В намазе, совершаемом в мечети Тезе Пир в Баку, участвовал председатель управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Праздник Рамазан в Азербайджане отмечается 26-27 июня.

(Автор: Эльчин Мехдиев)