Россияне сочли Путина выдающейся исторической личностью

2017-06-26 09:59 | www.oxu.az | 3

Социологи «Левада-центра» предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную, по их мнению, историческую личность. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, самым выдающимся человеком в истории его считают 38 процентов респондентов.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 26 июня, пишут «Известия».

Второе место, согласно исследованию, разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин.

Так ответили 34 процента опрошенных. При этом издание обращает внимание на тот факт, что Пушкин находился в списке начиная с 1989 года, когда опрос проводился впервые, а Путин попал в тройку лидеров первый раз.

Третье место досталось советскому вождю Владимиру Ленину: наиболее влиятельной исторической личностью его посчитали 32 процента участников исследования. При этом социологи констатируют постепенное уменьшение его популярности.

Всего в рейтинге «Левада-центра» было 20 позиций. В него, в частности, попали император Петр I, космонавт Юрий Гагарин, полководцы Георгий Жуков и Михаил Кутузов, поэт Сергей Есенин, а также ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля, участие в нем приняли 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов 48 регионов России.

С.Б.

