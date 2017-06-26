Некоторые государства хотят посеять религиозную рознь в Азербайджане

2017-06-26 10:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Некоторые государства вмешиваются во внутренние дела Азербайджана и хотят посеять религиозную рознь в стране, сказал в понедельник председатель управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде после совершения намаза в мечети Тезе Пир по случаю праздника Рамазан.

По словам Пашазаде, Азербайджан - толерантное государство, где созданы все условия для верующих и религиозная дискриминация в стране недопустима.

"Недавно распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева была оказана финансовая поддержка религиозным общинам. Финансовая помощь была оказана мусульманам, христианам и иудеям. Это политика главы азербайджанского государства, которая приносит свои плоды", - отметил Пашазаде.

(Автор: Эльчин Мехдиев)