Мусульмане Узбекистана отмечают Рамазан-хайит

2017-06-26 10:25 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В понедельник 26 июня в Узбекистане официально отмечается священный для мусульман праздник Рамазан-хайит.

Сотни тысяч мусульман приняли участие в праздничных молитвах, которые состоялись во всех, из более чем двух тысяч мечетей Узбекистана.

По данным управления мусульман Узбекистана, в месяц Рамазан 650 граждан Узбекистана совершили малое паломничество (умру) к мусульманским святыням в Мекке и Медине.

Рамазан - праздник разговения после мусульманского поста, который длится 30 дней и считается обрядом духовного и морального очищения. В это время мусульмане отказываются от воды, пищи, развлечений во время светлого времени суток.

После завершения поста повсюду начался праздник разговения, когда люди дарят подарки родным и близким, угощают друг друга, независимо от вероисповедания, пловом и сладостями, навещают родных близких, одиноких и больных.

В Узбекистане ежегодно, начиная с 1992 года, два главных мусульманских праздника - Рамазан-хайит и Курбан байрам, специальным постановлением главы государства объявляются выходными праздничными днями.

Согласно указу президента Узбекистана, 26 июня также объявлено праздничным выходным днем.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют свою деятельность более 2,2 тысячи религиозных организаций 16 различных религиозных конфессий. Из них более 90 процентов - мусульманские организации, так как большая часть почти 32-миллионого населения республики исповедует ислам.

(Автор: Демир Азизов)