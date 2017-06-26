Врач Гендаб Гулиевой: «Народная артистка подключена к аппарату искусственного дыхания»

2017-06-26 11:19 | www.apa.az | 3

«Состояние Гендаб Гулиевой тяжелое».

Об этом АПА заявил врач Республиканского диагностического центра Шахин Халилов. По словам врача, информация о смерти артистки безосновательна.

Ш.Халилов заявил, что народная артистка подключена к аппарату искусственного дыхания: «Она страдает от сердечной недостаточности. Наряду с этим у нее есть хроническая почечная недостаточность и др.».

Отметим, 16 июня народная артистка Гендаб Гулиева была доставлено в реанимационное отделение Республиканского диагностического центра. Ей был поставлен диагноз «сердечная недостаточность» и «почечная недостаточность».