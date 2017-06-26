Пассажирам рейса Москва-Баку предложили армянское блюдо – ВИДЕО

2017-06-26 10:31 | www.oxu.az | 3

На борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» Москва-Баку произошел инцидент.

Как передает BAKU.WS, в предложенном пассажирам меню значилась индейка по-армянски.

Один из пассажиров выразил возмущение по этому поводу и, пытаясь прояснить ситуацию, обратился к стюардессе с вопросом «Куда мы летим?».

Впрочем, позже сотрудница авиакомпании осознает ошибку и уклоняется от ответа.

Видео за короткое время распространилось по всем соцсетям и вызвало бурные обсуждения.

Представляем читателям эти кадры:

С.Б.

