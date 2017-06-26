Шейхульислам: Азан впервые прозвучал на освобожденных землях

2017-06-26 10:53 | www.oxu.az | 3

Большая радость, что в месяц Рамазан, азан впервые прозвучал на освобожденных от оккупации землях.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник председатель управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде после совершения намаза в мечети Тезе Пир по случаю праздника Рамазан.

«Дай бог нам успеха! Желаю, чтобы наши земли в скором времени были освобождены, и чтобы азан прозвучал на Карабахской земле. Мы рады, что сегодня в Азербайджане существует единство. Сегодня мы здесь совершили намаз не зависимо от вероучения. Это политика нашего государства», - сказал Пашазаде.

По словам Шейхульислама, рост числа мечетей в стране является отрадным фактом: в период бывшего СССР в Азербайджане насчитывалось всего 17 мечетей, сегодня же их число превышает две тысячи.

«Большая радость, что в месяц Рамазан, на освобожденных от оккупации землях впервые прозвучал азан. Построенная в Джождуг Марджанлы прекрасная мечеть дает нам надежду на то, что наши земли в скором времени будут освобождены», - сказал Пашазаде.

Шейхульислам отметил, что некоторые государства вмешиваются во внутренние дела Азербайджана и хотят посеять религиозную рознь в стране,

По словам Пашазаде, Азербайджан толерантное государство, где созданы все условия для верующих и религиозная дискриминация в стране недопустима.

«Недавно распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева была оказана финансовая поддержка религиозным общинам. Финансовая помощь была оказана мусульманам, христианам и иудеям. Это политика главы азербайджанского государства, которая приносит свои плоды», - отметил Пашазаде.

С.Б.

