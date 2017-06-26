Азан впервые прозвучал на освобожденных от оккупации землях - Аллахшукюр Пашазаде

2017-06-26 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Большая гордость, что в месяц Рамазан, азан впервые прозвучал на освобожденных от оккупации землях, сказал в понедельник председатель управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде после совершения намаза в мечети Тезе Пир по случаю праздника Рамазан.

"Дай бог нам успеха! Желаю, чтобы наши земли в скором времени были освобождены, и чтобы азан прозвучал на Карабахской земле. Мы рады, что сегодня в Азербайджане существует единство. Сегодня мы здесь совершили намаз независимо от вероучения. Это политика нашего государства", - сказал Пашазаде.

По словам Шейхульислама, рост числа мечетей в стране является отрадным фактом: в период бывшего СССР в Азербайджане насчитывалось всего 17 мечетей, сегодня же их число превышает двух тысяч.

"Большая гордость, что в месяц Рамазан, на освобожденных от оккупации землях впервые прозвучал азан. Построенная в Джождуг Марджанлы прекрасная мечеть дает нам надежду на то, что наши земли в скором времени будут освобождены", - сказал Пашазаде.

(Автор: Эльчин Мехдиев)