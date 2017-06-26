В воинских частях проводится «День открытых дверей»

2017-06-26 11:03 | www.oxu.az | 2

Согласно соответствующему указанию министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, сегодня по случаю Дня Вооруженных Сил Азербайджана с 11:00 во всех воинских частях для родителей и близких солдат проводится «День открытых дверей».

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, посетители смогут близко ознакомится с условиями проживания и быта личного состава, посетить служебные и административные здания, а также общежития и столовые для солдат.

В рамках «Дня открытых дверей» планируется организовать встречи командиров воинских частей с родителями, концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

С.Б.

