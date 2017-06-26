Россия, Турция и Иран подтвердили участие в переговорах по Сирии в Астане

2017-06-26 11:38 | www.trend.az | 3

Казахстан получил подтверждение об участии 4-5 июля в Астане в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии от России, Турции и Ирана. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает ТАСС.

"Мы получили подтверждение об участии со стороны всех стран-гарантов: на уровне специального представителя президента Российской Федерации и специального представителя министра иностранных дел России, заместителей министров иностранных дел Турецкой Республики и Исламской Республики Иран", - информировал Абдрахманов.

По его словам, подтвердили свое участие в переговорах специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также делегация Иордании. "Ожидается, что США также направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров астанинского процесса", - уточнил министр.

"Мы ожидаем от стран-гарантов в ближайшее время окончательное подтверждение об участии делегаций правительства Сирийской Арабской Республики, а также вооруженной сирийской оппозиции", - пояснил Абдрахманов.

Как ранее сообщили в МИД Казахстана, международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится 4-5 июля в Астане. Ожидается, что страны - гаранты режима прекращения боевых действий рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в арабской стране, для их последующего утверждения, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановления объектов инфраструктуры.