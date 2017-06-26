Дефицит госбюджета Армении вырос до 5,5%

2017-06-26 11:38 | www.trend.az | 3

Дефицит госбюджета Армении в 2016 году пришлось увеличить с 3,5% до 5,5% ВВП. Об этом говорится в отчёте о выполнении госбюджета Армении за 2016 год, слушания по которому начались в постоянных комиссиях парламента 26 июня, пишут армянские СМИ.

В абсолютных цифрах дефицит составил около 278 млрд. драмов или на 54% выше годового плана. В основном это связано с тем, что, несмотря на недобор доходов, власти не снижали расходы, в социальных целях (в том числе за счёт зарубежных кредитов). Для покрытия дефицита увеличилась эмиссия гособлигаций. Как следствие, внутреннее финансирование дефицита планировалось в 48,3 млрд. драмов, а составило 107,2 млрд. Соответственно, объём внутренних займов (в основном облигаций) планировался в 53,8 млрд. драмов, а составил около 171 млрд. (разница связана с тем, что часть доходов от них ушла на стабилизационный счёт).

Эмиссии увеличивали по мере того, как росли риски недобора налогов. В итоге, если соотношение дефицит/ВВП в 2016 году планировалось сократить до 3,5% (в 2015 году оно было 4,8%), то по факту оно, напротив, выросло до 5,5%. При этом, если в предыдущем году дефицит был профинансирован всего на 4,7% из внутренних источников и на 95,3% – из внешних, то в 2016 году это соотношение составило 38,6% и 61,4% (выросла доля гособлигаций в нацвалюте и сократилась – еврооблигаций).

В 2017 году власти Армении планируют резко сократить соотношение дефицита к ВВП до 2,8%, чтобы справиться с возросшей долговой нагрузкой.