Россия уничтожила 98,9% запасов химоружия

2017-06-26 11:40 | www.trend.az | 3

Россия уничтожила 98,9% запасов химического оружия; до конца 2017 года на объекте "Кизнер" в Удмуртии будут утилизированы последние боеприпасы с отравляющими веществами, сообщила группа по связям с общественностью Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, передает РИА Новости.

"Кизнер" является последним из семи российских объектов, на котором в настоящее время продолжается уничтожение боевых отравляющих веществ.

"В начале следующего месяца на объекте "Кизнер" будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению отравляющих вещество люизит и корпус битумирования реакционных масс, в которых до конца 2017 года полностью завершится уничтожение всех запасов химического оружия, имевшегося в Российской Федерации. В настоящее время уничтожено 98,9%", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во второй декаде июня на объекте было полностью завершено уничтожение зарина, и технологическая линия останавливалась на проведение регламентных работ. После их выполнения с 19 июня процесс уничтожения химоружия возобновился. Теперь уничтожаются химические артиллерийские боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами типа ви-икс.

После распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия — 40 тысяч тонн. Страна объявила о его наличии на семи объектах — в поселке Горный Саратовской области, городе Камбарка в Удмуртии, в поселке Марадыковский Кировской области, поселке Кизнер в Удмуртии, в городе Щучье Курганской области, городе Почеп Брянской области и поселке Леонидовка Пензенской области.

Международное обсуждение вопроса о запрещении химоружия началось в 1968 году; 30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.