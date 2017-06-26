Скидка военнослужащим от СК A- Group

2017-06-26 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Страховая компания А-Group предлагает всем военнослужащим эксклюзивную скидку в размере 25 процентов по трём видам добровольного страхования - КАСКО, страхование имущества и страхование выезжающих за рубеж. Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, скидка активна с 26 июня по 5 июля 2017 года.

Страховая компания А- Group поздравляет всех военнослужащих с Днём Вооружённых сил Азербайджана!

Сегодня А-Qroup благодарит всех людей в погонах, с честью исполняющих свой долг, всех тех, кто защищает наш народ и любит нашу Родину!

В праздничный день А-Qroup передаёт каждому, кто несет нелегкую службу, свои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания - достижения поставленных целей, побед, оптимизма, профессиональных успехов и здоровья!

Пусть каждый день службы будет гарантом мира и добра в стране!