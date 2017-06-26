Найдено тело утонувшего 3 дня назад в реке 11-летнего мальчика

2017-06-26 12:15 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, тело Гасанова Саида Зульфугар оглу было обнаружено вчера вечером в 35-40 км. от места, где он утонул, на территории Зардабского района.

Отметим, происшествие было зарегистрировано 23 июня днем. 11-летний житель села Растаджа Уджарского района Саид Зульфугар оглу Гасанов утонул, когда вместе со своими сверстниками купался в протекающей через село Гулабенд Уджарского района части реки Гейчай. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Государственной службы спасения на водах МЧС.