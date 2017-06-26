В Губе мать и дочь сбил автомобиль, ребенок скончался

2017-06-26 12:21 | www.oxu.az | 2

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 24 июня около 22:00 на территории села Гядик Губинского района автомобиль марки «Mercedes», за рулем которого находился Рашад Галамиев, сбил переходивших дорогу жителей села Айнур Худавердиеву и ее дочь Назлы.

В результате ДТП женщина и ее ребенок были госпитализированы. Девочка скончалась в больнице.

По факту в Следственном управлении ведется расследование.

C.Б.

