Лидер группы, захватившей здание ППС в Ереване, стал фигурантом нового дела

2017-06-26 12:29 | www.trend.az | 2

Правоохранители возбудили против Варужана Аветисяна — лидера вооруженной группы, захватившей летом 2016 года здание патрульно-постовой службы в Ереване, новое уголовное дело — по обвинению в призыве к насильственному изменению конституционного строя, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.

"Во время судебного заседания по делу о захвате ППС, прошедшего 21 июня, подсудимый Аветисян, перебив судью, призвал в присутствии граждан и представителей СМИ к захвату власти и свержению конституционного строя. Учитывая, что в его деянии есть признаки статьи "публичные призывы к насильственному захвату госвласти и изменению конституционного строя", возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, расследование поручено Следственному комитету Армении. Максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Следующее заседание суда над вооруженной группой пройдет 28 июня.

Вооруженная группа из 33 человек 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых — огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники.

На данный момент завершено следствие в отношении 32 обвиняемых. Им инкриминируется ряд статей УК, в частности "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение" и другие. Двое членов группы — Армен Билян и Смбат Барсегян — обвиняются в убийстве трех полицейских. Биляну также вменяется похищение денег из банкомата на территории ППС.