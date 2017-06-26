Присоединение Ирана к ШОС может повысить авторитет организации – МИД Кыргызстана

2017-06-26 12:41 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может повысить авторитет организации, сказал в понедельник Trend заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Эмиль Кайкиев.

«Изучение в рамках ШОС вопроса по предоставлению Исламской Республике Иран статуса члена организации является важным. Кыргызстан положительно относится к стремлению Ирана в получении статуса государства-члена ШОС», - отметил Кайкиев.

По словам заместителя министра, в Кыргызстане полагают, что участие Ирана в ШОС укрепит потенциал и повысит авторитет организации.

«Это также способствует усилению возможностей и роли организации на международной арене», - добавил Кайкиев.

Заместитель министра также отметил, что между Кыргызстаном и Ираном имеются все предпосылки для углубления и активизации двусторонних отношений по всем приоритетным направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

Во время саммита ШОС, состоявшегося 9 июня в Астане, лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Таким образом, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана организация увеличилась до восьми государств, расширив зону своей деятельности до Индийского океана. Статусом наблюдателей обладают Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Партнерами по диалогу ШОС выступают Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

(Автор: Ляман Зейналова)

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