В Туркменистане празднуют Ораза байрамы

2017-06-26 12:49 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В понедельник в Туркменистане отмечают Ораза байрамы - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.

В Туркменистане 26 июня объявлен нерабочим днем. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников.

"Сердечно поздравляю вас с одним из древнейших праздников человечества, провозглашающих духовную и нравственную чистоту. Ораза байрамы символизирует торжество гуманизма, добра и миролюбия", - говорится в послании главы государства.

В честь Ораза байрамы в Ашхабаде, в административных центрах страны организуются песенно-музыкальные торжества.

"Отражающие торжество идеалов мира, гуманизма и дружбы, наши традиции и обычаи, вероисповедание, наставления выдающихся мыслителей - Мухаммета Гаймаза Туркмена, Абдуллы ибн Мубарака, Махмуда Замахшари, Абу Саида Абул Хайра, Ходжа Ахмета Ясави, Наджмеддина Кубра, Довлетмаммеда Азади, Махтумкули Фраги – бесценный кладезь, воздействующий на духовный мир и нравственность человека", - отмечает глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана подписал указ "О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осужденных лиц". Gadyr gijesi - это священная для исламского мира Ночь Всемогущества, которая проходится на дни Рамадана.

(Автор: Гусейн Гасанов)