В Баку завтра будет до 33 градусов тепла

2017-06-26 12:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в понедельник в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 28-33, в Баку ночью – 20-22, днем - 31-33 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 20-21, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 21-22, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана во вторник преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых горных районах возможны грозовые дожди. Восточный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 11-16, днем - 22-27 градуса тепла.