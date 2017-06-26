Движение транспорта по центральным улицам Баку, перекрытым в связи с «Формулой-1», будет восстановлено сегодня вечером

2017-06-26 13:00 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сообщили в Государственном управлении дорожной полиции по городу Баку. Согласно информации, в настоящее время на этих улицах производится демонтаж установленных оборудований: «Вечером центральные улицы будут открыты для движения».

Отметим, с 19 июня в связи с проведением автогонок «Формула-1» движение транспорта от площади «Азадлыг» и далее по улицам Пушкина, Хагани, Бюльбюля, проспекту Зарифы Алиевой, улице Расула Рзы, проспекту «Нефтчиляр», улице Азиза Алиева, площади «Гоша Гала гапысы-Гянджляр», улицам Истиглалият, Ниязи, площади «Азнефть» было ограничено.