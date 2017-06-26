Завтра в Азербайджане будет жарко

2017-06-26 12:58 | www.oxu.az | 2

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 28-33°, в Баку ночью 20-22°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 20-21°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 21-22°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 23-24° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 11-16°, днем 22-27° тепла.

С.Б.

