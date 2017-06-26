В Баку пройдут показательные выступления военных оркестров по случаю Дня ВС Азербайджана

2017-06-26 13:37 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку, по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана, будут организованы показательные выступления военных оркестров.

Как сообщили Trend в минобороны, выступления пройдут с 17:00 до 19:00 в шести точках города:

- В Приморском национальном парке (перед фонтанами на площади Азадлыг);

- В Приморском национальном парке (перед государственным флагом на площади Азнефть);

- В поселке Ахмедли в парке Гейдара Алиева;

- В парке Зарифы Алиевой;

- В парке офицеров;

- На Площади фонтанов.

(Текст: Талех Агавердиев)