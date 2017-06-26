В Баку пройдут показательные выступления военных оркестров по случаю Дня ВС Азербайджана
2017-06-26 13:37 | www.trend.az | 1
БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку, по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана, будут организованы показательные выступления военных оркестров.
Как сообщили Trend в минобороны, выступления пройдут с 17:00 до 19:00 в шести точках города:
- В Приморском национальном парке (перед фонтанами на площади Азадлыг);
- В Приморском национальном парке (перед государственным флагом на площади Азнефть);
- В поселке Ахмедли в парке Гейдара Алиева;
- В парке Зарифы Алиевой;
- В парке офицеров;
- На Площади фонтанов.
(Текст: Талех Агавердиев)