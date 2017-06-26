Скончалась народная артистка Гендаб Гулиева - ОБНОВЛЕНО
2017-06-26 13:40 | www.apa.az | 2
Скончалась народная артистка Азербайджана, ханенде Гендаб Гулиева.
Об этом АПА сообщил сын Г.Гулиевой Хафиз Гамидов.
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11:19
«Состояние Гендаб Гулиевой тяжелое».
Об этом АПА заявил врач Республиканского диагностического центра Шахин Халилов. По словам врача, информация о смерти артистки безосновательна.
Ш.Халилов заявил, что народная артистка подключена к аппарату искусственного дыхания: «Она страдает от сердечной недостаточности. Наряду с этим у нее есть хроническая почечная недостаточность и др.».
Отметим, 16 июня народная артистка Гендаб Гулиева была доставлено в реанимационное отделение Республиканского диагностического центра. Ей был поставлен диагноз «сердечная недостаточность» и «почечная недостаточность».