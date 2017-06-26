В центре Баку восстанавливается движение транспорта

2017-06-26 14:07 | www.oxu.az | 3

Движение транспортных средств по центральным улицам Баку, перекрытым в связи с Гран-при Азербайджана «Формула-1», будет восстановлено с сегодняшнего вечера.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в Государственном управлении дорожной полиции по городу Баку.

Согласно информации, в настоящее время на этих улицах производится демонтаж установленных оборудований:

«Вечером центральные улицы будут открыты для движения».

Отметим, с 19 июня в связи с проведением автогонок «Формула-1» движение транспорта от площади «Азадлыг» и далее по улицам Пушкина, Хагани, Бюльбюля, проспекту Зарифы Алиевой, улице Расула Рзы, проспекту «Нефтчиляр», улице Азиза Алиева, площади «Гоша Гала гапысы-Гянджляр», улицам Истиглалият, Ниязи, площади «Азнефть» было ограничено.

С.Б.

