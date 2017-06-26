Скончалась народная артистка Азербайджана Гендаб Гулиева (ФОТО)

2017-06-26 14:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 68 году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка Азербайджана, оперная певица, актриса и исполнительница мугама Гендаб Гулиева, сообщил Trend Life телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов.

Гендаб Гулиева страдала от сердечной недостаточности и хронической болезнью почек.

Гандаб Гулиева Наби гызы родилась 10 августа 1949 года в деревне Дилагарда Физулинского района Азербайджана. Получила образование в Азербайджанской государственной музыкальной школе (1976-1980) и в Азербайджанском университете музыки и искусств (1991-1996). Первым преподавателем по мугаму был Нариман Алиев, затем обучалась в классе ханенде Вахида Абдуллаева. С 1981 года – солистка Азербайджанского государственного театра оперы и балета, где создала яркие образы Лейли и Асли (Узеир Гаджибейли - “Лейли и Меджнун”, “Асли и Керам”), Арабзенги (Муслим Магомаев - “Шах Исмаил”), Шахсяням (Зульфугар Гаджибеков - “Ашуг Гариб”), Гюльбахар (Шафига Ахундова - “Скала невесты”), Ханенде гыз (Рамиз Мустафаев - “Вагиф”). С большим успехом гастролировала в Германии, Канаде, Японии, Франции, Швеции, Турции, Иране, Ираке и других странах, пропагандируя национальное наследие мугама и теснифы. Ее исполнение "Харидж Сейгях", "Шахназ", "Махур - Хинди", "Байаты Шираз" и "Шур" входят в золотой фонд национального музыкального искусства, а "Джахаргях" был включен во Франции в CD-альбом под названием "Антология мугама". Как преподавательница Азербайджанского университета культуры и искусства воспитала целую плеяду талантливых исполнителей мугама. Снималась в фильмах «Qəzəlxan» (1991), «Bu səs Qədirin səsidir» (2007)

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)