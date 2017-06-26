В парке Центра Гейдара Алиева прошел шахматный турнир среди детей (ФОТО)

2017-06-26 14:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева 25 июня состоялся шахматный турнир среди детей.

В турнире приняли участие дети в возрасте от 5 до 16 лет. В турнире, который продлился более двух часов, участвовало свыше 100 заранее прошедших регистрацию участников.

Контроль над турниром осуществляли судья международной категории Улькер Умудова и преподаватели шахматного клуба «Аг ат» (Ağ At).

Победители турнира: 1-ое место – Канлы Алперен, 2-ое – Иззет Гулиев, 3е – Исмаил Гурбанов.

Победители были награждены сертификатами и медалями.

Целью мероприятия являлась эффективная организация досуга детей и подростков, любителей шахмат на открытом воздухе.

(Текст: Талех Агавердиев)