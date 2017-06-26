Журналистов обокрали во время съемки репортажа о кражах

2017-06-26 14:23 | www.oxu.az | 5

Американских журналистов обокрали во время съемок сюжета об участившихся случаях преступлений в опасном районе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Washington Times.

Съемочная группа канала KOB-TV из Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) отправилась к крупному супермаркету, в окрестностях которого часто происходят кражи и нападения. Они припарковали автомобиль на видном месте и планировали начать съемку сюжета. Когда журналисты настраивали оборудование, неизвестный угнал машину.

Пострадавшие сообщили об инциденте полиции, и через полчаса автомобиль вернули владельцам. Его местонахождение удалось установить благодаря GPS.

Позднее журналисты все же смогли снять репортаж об остановке у супермаркета, упомянув, что во время съемок к ним подошли несколько мужчин и также попытались украсть оборудование. Репортаж опубликован на сайте телеканала.

Представители KOB-TV заверили, что в процессе создания сюжета команда не пострадала, но из-за случившегося инцидента телеканал готов приложить все силы для улучшения ситуации на улицах города.

С.Б.

