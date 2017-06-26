Драку вставших на задние ноги оленей сняли на видео

2017-06-26 14:31 | www.oxu.az | 4

Сотрудники Агентства по природным ресурсам американского штата Теннесси сняли на видео белохвостых оленей, которые подрались, стоя на задних ногах.

Как передает Oxu.Az, запись была опубликована в Facebook агентства.

Согласно подписи к видео, для съемки использовалась автоматическая камера, установленная в лесу. Она запечатлела двух самцов, которые бьют друг друга передними копытами, прыгая на задних. Когда один из оленей отступил, другой последовал за ним, по-прежнему на двух конечностях.

Белохвостые олени широко распространены в Северной Америке. Зимой самцы этого вида сбрасывают рога, а новые начинают расти только в конце весны. В отсутствие рогов они выясняют отношения при помощи копыт.

С.Б.

