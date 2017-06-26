В Сан-Паулу автомобиль въехал в группу скейтбордистов

2017-06-26 14:36 | www.trend.az | 3

На одной из улиц бразильского города Сан-Паулу автомобиль наехал на скейтбордистов, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVNZ.

На выложенном в YouTube видео видно, как черная машина проезжает на большой скорости сквозь группу молодых людей, катающихся на скейтбордах.

В результате инцидента три человека получили легкие повреждения. Водителю автомобиля удалось скрыться, местная полиция устанавливает его личность.