В Баку 22-летняя модель скончалась после операции – ФОТО

2017-06-26 14:49 | www.oxu.az | 4

В бакинской клинике «Zəfəran Hospital» через дня после операции скончалась 22-летняя девушка по имени Лейла, cообщает azxeber.com.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, девушка без предупреждения родных 23 июня осуществила липосакцию в данной клинике.

Перед операцией Лейла отправила смс подруге и позвала ее в клинику. 25 июня девушка скончалась. Озвучиваются различные версии гибели Лейлы. По одной из них, девушка страдала почечной недостаточностью, и это стало причиной ее смерти. Семья девушки винит в смерти врачей.

Отметим, что покойная работала моделью.

C.Б.

