Посредством «www.esgeremektub.com» доставлены письма военнослужащим

2017-06-26 15:05 | www.apa.az | 4

Бывший боец, генеральный директор информагентства АПА, председатель Совета директоров «APA Holding» Нуршан Гулиев заявил, что цель создания подобных проектов – внести вклад в День Вооруженных сил.



«Мы хотели донести до наших солдат пожелания, сердечные слова граждан в день армии. За короткий срок граждане написали тысячи писем. Из писем видно, что вся страна, граждане мысленно с нашими солдатами, нашей армией, гордится ими. Несмотря на то, что эти письма конкретно не адресованы кому-либо индивидуально, они отправлены каждому солдату. Эти письма также показывают, что наши граждане едины с армией », - отметил Н. Гулиев.

Затем Н. Гулиев зачитал 3 выборочных письма перед личным составом. Вслед за этим письма были переданы солдатам и офицерам.

Отметим, в связи с Днем Вооруженных Сил в этой воинской части, как и во всех остальных, был объявлен «День открытых дверей».

В «День открытых дверей» были организованы встречи родителей с детьми-солдатами и праздничные концерты.