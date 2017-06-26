Красавиц Азербайджана приглашают на конкурс «Улыбка Вселенной 2017» – ВИДЕО

2017-06-26 15:14 | www.oxu.az | 1

Сегодня продюсерская компания «Velconte Production» объявила о запуске нового международного социально-значимого суперпроекта «Улыбка Вселенной 2017».

Как передает Oxu.Az, основная миссия проекта — укрепление дружбы между разными народами нашей Планеты. Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережного отношения к окружающим нас людям.

Цель проекта — поиск самых позитивных людей из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками.

В конкурсе могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет, проживающих в любой точке Планеты. Рост, вес, семейное положение значения не имеют.

Принять участие в конкурсе и заполнить анкету можно на сайте проекта http://www.smileuniverse.online/ru/

Главный приз за первое место $2000 USD.

«В последнее время в мире так много негативной энергии — войны, катастрофы, большинство людей ходят злые и раздраженные. Основная цель проекта — пропаганда мира во Вселенной. Давайте чаще улыбаться, ведь Улыбаться — модно!» — говорит директор и генеральный продюсер конкурса «Smile of Universe» Леонид Хромов.



Исполнительный продюсер международного интернет-конкурса «Улыбка Вселенной 2017» Елена Козуб записала специальное видео приглашение для участниц:

С.Б.

